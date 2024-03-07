Мэрия Краснодара представила афишу мероприятий к Международному женскому дню

В честь государственного праздника, посвященного женщинам, в краевой столице в ближайшие дни пройдут развлекательные и спортивные мероприятия.

Концерты, выставки и мастер-классы организуют 8, 9 и 10 марта в городских парках: «Солнечный остров», «Городской Сад», «Чистяковская роща» и «им. 30-летия Победы». С подробной афишей мероприятий можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, с 7 по 10 марта с 10:00 пройдет городской турнир по шахматам в клубе на улице Проезд 1-й Линии 44/1. Также 10 марта в 10:00 во дворце спорта «Олимп» состоятся соревнования по дзюдо «Весна», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Сочи 8 марта пройдет забег «Женская миля». Мероприятия начнется в 10:00. Маршрут забега пройдет от площади Южного молла через Приморской набережной.