Мэрия Краснодара: половина жителей города уже привилась от гриппа

По данным к 22 ноября от гриппа в краевой столице привились около 610 тыс. человек, в том числе более 178 тыс. детей.

Вакцинация от гриппа в Краснодаре продлится до 1 декабря. Людей прививают отечественной вакциной, которая содержит все актуальные штаммы.

«Единственный доступный способ защиты от гриппа — вакцинация. Она обеспечивает защиту от самых распространенных видов вируса», — рассказала глава отдела по вопросам в сфере охраны здоровья Краснодара Светлана Харламова.

Сделать прививку от гриппа можно бесплатно в детских и взрослых поликлиниках как в будние, так и в выходные дни, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.