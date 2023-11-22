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Мэрия Краснодара: половина жителей города уже привилась от гриппа

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/meriya-krasnodara-polovina-zhitelej-goroda-uzhe-privilas-ot-grippa
Мэрия Краснодара: половина жителей города уже привилась от гриппа
Фото пресс-службы Краснодара

По данным к 22 ноября от гриппа в краевой столице привились около 610 тыс. человек, в том числе более 178 тыс. детей.

Вакцинация от гриппа в Краснодаре продлится до 1 декабря. Людей прививают отечественной вакциной, которая содержит все актуальные штаммы.

«Единственный доступный способ защиты от гриппа — вакцинация. Она обеспечивает защиту от самых распространенных видов вируса», — рассказала глава отдела по вопросам в сфере охраны здоровья Краснодара Светлана Харламова.

Сделать прививку от гриппа можно бесплатно в детских и взрослых поликлиниках как в будние, так и в выходные дни, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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