Иммунолог Крючков: нужно обязательно вакцинироваться от гриппа в этом сезоне

В России проходит прививочная кампания против гриппа. В планах привить более 3 млн жителей Краснодарского края.

Почему важно вакцинироваться, и какой эпидситуации стоит ожидать в этом году, рассказал кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. По его словам, если человек переболел гриппом в прошлом сезоне или вакцинировался год назад, то к этой осени его организм снова беззащитен перед вирусом.

«Перенесенная инфекция и вакцинация от гриппа дают достаточно ограниченный по сроку действия специфический иммунитет. Эффективная защита сохраняется до года, фактически чуть меньше. Я рекомендую обязательно вакцинироваться в этом сезоне», — сказал врач.

Он сообщил, что за прошедший год не зафиксировано серьезных изменений в распространяющихся по стране штаммах гриппа. В связи с этим стоит ожидать более легкий сезон по гриппу и другим ОРВИ, чем предыдущий.

«Это хорошая новость, потому что прошлый эпидемический сезон был ярким по гриппу, соответственно, какая-то иммунная прослойка существует. Есть некоторые изменения в варианте H1N1, но не столь серьезные и значимые», — добавил иммунолог.

Также специалист предупредил, что через сезон можно начаться пандемия, вызванная одним из вариантов птичьего гриппа.

«В последние годы настораживают регулярные прорывы межвидового барьера (от животных к человеку) для разных вирусов птичьего гриппа. Вспышки инфекции останавливало, в частности, то, что эти варианты были малозаразными при передаче от человека к человеку. Рано или поздно произойдет прорыв межвидового барьера, когда будет эффективное распространение от человека к человеку», — объяснил Николай Крючков.

Он добавил, что неизвестно, когда такая ситуация произойдет, однако это достаточно короткая перспектива, к которой уже нужно готовиться, сообщает радио Sputnik.

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