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Мэрия Краснодара планирует забрать в собственность заброшенные здания Минобороны РФ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/meriya-krasnodara-planiruet-perevesti-v-munitsipalnuyu-sobstvennost-zabroshennye-zdaniya-minoborony-rf
Мэрия Краснодара планирует забрать в собственность заброшенные здания Минобороны РФ
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Мэр Краснодара Евгений Наумов поставил перед коллегами задачу — проанализировать неиспользуемое имущество Минобороны РФ, расположенное в центре города, в течение 10 дней.

«У военного ведомства сегодня другие задачи, и мы должны постараться добиться передачи этих помещений в собственность города, чтобы мы могли их использовать для общей пользы», — сказал Наумов.

Он отметил, что некоторые объекты Минобороны в центре города находятся в неудовлетворительном состоянии и ими никто не занимается. Он поручил провести совещание с представителями Минобороны и военной прокуратуры после детального анализа для принятия совместного решения по этому вопросу.

Заброшенные здания Минобороны находятся по адресам: улица Промышленная, 21/11, 23 и 25/2, Базовская, 5А. Кроме того, военному ведомству принадлежат земельный участок на улице Промышленной около Садового моста и подвальные помещения на Седина, 2.

По словам главы Центрального округа Елены Маловой, администрации города приходится содержать эти объекты. Там регулярно наводят порядок и закрашивают граффити. При этом в этих районах не хватает общественных помещений, к примеру пункта полиции и отделения почты.

Вице-мэр Илья Павлов рассказал, что переписку с Минобороны по этим объектам, а также по зданию бывшего военкомата на улице Красной, 79, ведут уже не первый год. Специалисты департамента муниципальной собственности систематизируют информацию по ним, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: мэрия Краснодара не смогла через суд вернуть участок под турбодромом «Белая стрела». Власти краевого центра ранее подали иск к ООО «Парусный» с требованием признать отсутствующим зарегистрированное право собственности на земельный участок на улице Парусной, 24 в микрорайоне Гидростроителей.

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