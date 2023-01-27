Мэрия Краснодара не смогла через суд вернуть участок под турбодромом «Белая стрела»

Власти краевого центра ранее подали иск к ООО «Парусный» с требованием признать отсутствующим зарегистрированное право собственности на земельный участок на улице Парусной, 24 в микрорайоне Гидростроителей.

В октябре прошлого года суд первой инстанции отказал мэрии в удовлетворении иска. Администрация города решила подать апелляцию на это решение.

Пятнадцатый апелляционный суд не удовлетворил жалобу мэрии на отказ в истребовании земли под турбодромом «Белая стрела» и оставил решение без изменения. Производство по апелляционной жалобе прекратили. Об этом говорится на сайте суда.

Площадь спорной территории на улице Парусной составляет около 15,7 га. Краевые власти передали эту землю городской общественной организации «Федерация технических видов спорта» в аренду в 2008 году. Потом земля была выкуплена и разделена на две части. На меньшем участке построили двухэтажные дома, на большом в 2009 году появился турбодром.

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