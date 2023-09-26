Мэрия Краснодара ответила на просьбы жителей вернуть школьный подвоз

Публикации краснодарцев с просьбами вернуть школьный подвоз на автобусах появились в сентябре в городских пабликах.

По данным соцсетей, родители, проживающие в отдаленных районах Прикубансокго округа, создали петицию с просьбой к властям города вернуть школьный подвоз. В петиции говорится о том, что с 1 сентября в Краснодаре отменен школьный подвоз для детей, живущих в отдаленных районах города.

В МЦУ Краснодара ответили, что в соответствии с федеральным законодательством, подвоз детей в городской черте не предусмотрен. Вместо школьного подвоза власти города обеспечили транспортную доступность альтернативными автобусными маршрутами и проработали места посадки и высадки детей.

«Для охвата всех школьников Прикубанского внутригородского округа, нуждающихся в подвозе, созданы новые маршруты № 32 и № 83, работающих в рамках брутто-контрактов с перевозчиками, и изменены схемы движения действующих автобусных маршрутов № 38, № 56 и троллейбусного № 4», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара в Telegram.

В МЦУ добавили, что всего в столице Кубани по брутто-контрактам работают уже шесть маршрутов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 1 сентября в Краснодаре сократили количество школьных автобусов. Корректировка схем подвоза учеников к школам затронула жителей Западного обхода, поселков Плодородного и Знаменского, а также Новознаменского жилого района. Сокращение числа автобусов в городе связано с необходимостью привести муниципальную систему в соответствие с федеральным законодательством. Дети смогут добираться в школы на общественном транспорте. Для этого скорректируют действующие автобусные маршруты и запустят новые. Для проезда на общественном транспорте школьникам выделят по 50 бесплатных поездок в месяц на маршрутах: № 29, 32, 38, 56, 75, 78, 83 и троллейбусе № 4.