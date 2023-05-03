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Мэрия Краснодара отказала застройщику в возведении многоэтажек на Гидрострое

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/meriya-krasnodara-otkazala-zastrojshhiku-v-vozvedenii-mnogoetazhek-na-gidrostroe
Мэрия Краснодара отказала застройщику в возведении многоэтажек на Гидрострое
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Строительная компания «Акватория» не смогла получить у властей Краснодара разрешение на строительство многоквартирных домов на улице Автолюбителей и попыталась решить вопрос через суд.

Застройщик планировал построить многоэтажки на муниципальном участке площадью 3,8 тыс. кв. метров. Однако департамент архитектуры и градостроительства Краснодара отказал компании в этом, в связи с тем, что этот участок на улице Автомобильной не соответствует градостроительным нормам проекта. Речь идет о недостаточном количестве парковочных мест и спортивных площадок. Кроме того, заинтересовавший застройщика участок находится в зоне катастрофического затопления.

Арбитражный суд Краснодарского края согласился с доводами мэрии краевой столицы и отказал ООО СЗ «Акватория» в удовлетворении иска, сообщает «КоммерсантЪ Кубань-Черноморье».

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