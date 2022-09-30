Мэрия Краснодара опубликовала афишу семейных выходных в городских парках
Культура
30.09.2022 17:57
На центральных площадках четырех городских парков 1 и 2 октября пройдут семейные мероприятия. Ряд из них посвящен Международному Дню музыки и Международному Дню пожилых людей.
В первые выходные октября в парках Краснодара пройдут следующие мероприятия:
Чистяковская роща
1 октября:
- в 10:00 — мероприятие, посвященное Международному Дню музыки — «Музыка Родины моей». Дети смогут больше узнать о музыке России;
- в 12:00 — музыкально-игровая программа для детей «Нет на свете Родины дороже»;
- в 13:00 — мастер-класс для детей по изготовлению объемной композиции из цветной бумаги «Самолет моей мечты»;
- в 16:00 — концерт творческих коллективов Краснодара «Песни, которые нам жить помогают». Он посвящен Дню пожилого человека;
- в 17:00 — танцевальный мастер-класс «Детский танцевальный час».
2 октября:
- в 10:00 — спортивный флешмоб для дошколят «Начинайте день с зарядки — будет все у вас в порядке!»;
- в 12:00 — спортивно-игровая программа «Я — юный патриот России»;
- в 13:00 — мастер-класс для детей по изготовлению открытки «Моя семья — моя Россия»;
- в 16:00 — концерт вокалиста Виктора Маркина «О Родине, о доблести, о славе».
Городской сад
1 октября:
- в 12:00 — игровая программа «Мы дети твои, Россия»;
- с 15:00 до 20:30 — танцевальный вечер ко Дню пожилого человека — «А годы серебром блестят…»;
- в 17:00 — концерт краснодарских исполнителей «Славим возраст золотой».
2 октября:
- в 11:00 — мастер-класс для детей по изготовлению памятной стелы «Мы помним…»;
- в 12:00 — игровая программа «Вместе мы большая сила, вместе мы страна — Россия»;
- в 14:00 выступит народная эстрадная группа «Нэфын» преподавателей Детской школы искусств Адыгейска «Поем тебе, моя Россия»;
- с 15:00 до 20:30 — танцевальный вечер «Бал золотого листопада».
«Солнечный остров»
1 октября:
- в 12:00 — мастер-класс для детей по изготовлению брелока с военной атрибутикой «Сувенир для солдата»;
- в 17:00 — концерт духового оркестра «Аккорд», посвященная Дню музыки «Уголок России, отчий дом…»;
- в 17:30 — спортивно-оздоровительная программа для всей семьи «Мы — команда»;
- в 18:30 — концерт «Пусть осень жизни будет золотой».
2 октября:
- в 11:00 — спортивно-оздоровительное мероприятие для детей на мини- батутах «Мы — будущее России»;
- в это же время пройдет детский мастер-класс по изготовлению панно «Подарок осени»;
- в 12:00 гостей ждут на концерт ансамбля кавказского танца «Этна» — «Краснодар многонациональный».
Парк 30-летия Победы
1 октября:
- в 11:00 — мастер-класс для детей по изготовлению по изготовлению открытки с видами Краснодарского края под названием «Любимый край»;
2 октября:
- в 14:00 — концерт творческих коллективов Краснодара «Казачья песня»;
- в 15:00 — познавательная программа «Традиции кубанских казаков».
Семейные программы в парках краевого центра организуют каждые выходные, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
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