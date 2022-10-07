Мэрия Краснодара опубликовала афишу семейного досуга в парках на 8 и 9 октября
Культура
07.10.2022 18:28
Часть мероприятий посвящена Дню освобождения Краснодарского края от фашистских захватчиков и завершению Битвы за Кавказ. Также 8 октября Городской сад отмечает свое 174-летие.
В парках Краснодара 8 и 9 октября состоятся мастер-классы, игровые и спортивно-оздоровительные программы для детей, викторины и концертные программы.
Чистяковская роща
8 октября:
- в 12:00 — спортивно-игровая программа для всей семьи «Папа, мама и я — здоровая семья»;
- в 13:00 — мастер-класс для детей по живописи «Вот она какая, моя Родина большая»;
- в 17:00 — танцевальный мастер-класс в рамках реализации проекта «Здоровая нация» «Детский танцевальный час».
9 октября:
- в 11:00 — информационно-просветительское мероприятие, посвященное Дню освобождения Краснодарского края и завершению Битвы за Кавказ «В боях за Кубань»;
- в 12:00 — игровая программа для детей «Курс молодого бойца»;
- в 13:00 — мастер-класс для детей по изготовлению объемного корабля из бумаги «Морской десант»;
- в 16:30 — концерт «Люблю тебя, Россия». Детская вокальная студия «Светлячок» исполнит песни о России.
Городской сад
8 октября:
- в 11:00 — викторина «И это все о нашем парке», посвященная 174-летию Городского сада;
- в 12:00 — мастер-класс для детей «Входная арка «Городской сад»;
- в 14:00 — концерт «Люблю свой старый парк». Гостям сыграет вокально-инструментальный ансамбль театра «Тмин»;
- в 15:00 — концерт «Парк любимый с детства». Его подготовил образцовый ансамбль «Аюшка» Детской школы искусств № 6;
- с 15:00 до 20:30 — танцевальный вечер для людей старшего возраста «Приглашение к танцу»;
- в 17:00 — концерт «С Днем рождения, Городской сад!».
9 октября:
- в 11:00 — спортивная программа для детей «Спортом славим Отечество»;
- в 12:00 — мастер-класс для детей по изготовлению поделки «Стела Героям Советского Союза»;
- в 13:00 — мастер-класс «Творчество юных россиян» для детей. На нем юные гости парка изготовят закладки для книг с символами России;
- с 15:00 до 20:30 — танцевальный вечер для людей старшего возраста «Приглашение к танцу»;
- в 17:00 — концерт юной скрипачки Айнур Гусейновой «Музыка — спутник жизни»;
- в 18:00 — концерт краснодарских исполнителей «Ты живи, моя Россия».
«Солнечный остров»
8 октября:
- в 11:00 — мастер-класс для детей «Край родной, навек любимый»;
- в 14:00 — викторина для детей «Есть такая профессия — Родину защищать»;
- в 16:00 — концертная программа детской вокальной студии «Мажор» «Маленькие граждане большой страны»;
- в 17:00 — концерт самодеятельного духового оркестра «Аккорд» «Душа России — песня русская».
9 октября:
- в 11:00 — мастер-класс для детей «Осенний букет»;
- в 16:00 — познавательная игра для детей «Право имею!»;
- в 17:00 — концерт самодеятельного духового оркестра «Аккорд» «Моя Россия — Родина моя».
Парк имени 30-летия Победы
8 октября:
- в 11:00 — мастер-класс для детей «Нарисую Родину мою»;
- в 12:00 — познавательно-развлекательная программа для детей «Великая и могучая Россия»;
- в 15:00 — концерт городских коллективов «А я люблю свои места родные…».
9 октября:
- в 12:00 — мастер-класс для детей по изготовлению аппликации «Вечный огонь» «Не гаснет памяти огонь»;
- в 13:00 — познавательно-развлекательная программа для детей «Русские народные игры»;
- в 14:00 — мастер-класс для детей по созданию объемной аппликации «Русское поле»;
В 15:00 начнется концерт творческих коллективов города «Песни, знакомые с детства. Песни России моей», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Читайте также: в Краснодаре открылась новая площадка с детскими аттракционами в парке «Солнечный остров».
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