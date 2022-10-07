Мэрия Краснодара опубликовала афишу семейного досуга в парках на 8 и 9 октября

Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Часть мероприятий посвящена Дню освобождения Краснодарского края от фашистских захватчиков и завершению Битвы за Кавказ. Также 8 октября Городской сад отмечает свое 174-летие.

В парках Краснодара 8 и 9 октября состоятся мастер-классы, игровые и спортивно-оздоровительные программы для детей, викторины и концертные программы.

Чистяковская роща

8 октября:

в 12:00 — спортивно-игровая программа для всей семьи «Папа, мама и я — здоровая семья»;

в 13:00 — мастер-класс для детей по живописи «Вот она какая, моя Родина большая»;

в 17:00 — танцевальный мастер-класс в рамках реализации проекта «Здоровая нация» «Детский танцевальный час».

9 октября:

в 11:00 — информационно-просветительское мероприятие, посвященное Дню освобождения Краснодарского края и завершению Битвы за Кавказ «В боях за Кубань»;

в 12:00 — игровая программа для детей «Курс молодого бойца»;

в 13:00 — мастер-класс для детей по изготовлению объемного корабля из бумаги «Морской десант»;

в 16:30 — концерт «Люблю тебя, Россия». Детская вокальная студия «Светлячок» исполнит песни о России.

Городской сад

8 октября:

в 11:00 — викторина «И это все о нашем парке», посвященная 174-летию Городского сада;

в 12:00 — мастер-класс для детей «Входная арка «Городской сад»;

в 14:00 — концерт «Люблю свой старый парк». Гостям сыграет вокально-инструментальный ансамбль театра «Тмин»;

в 15:00 — концерт «Парк любимый с детства». Его подготовил образцовый ансамбль «Аюшка» Детской школы искусств № 6;

с 15:00 до 20:30 — танцевальный вечер для людей старшего возраста «Приглашение к танцу»;

в 17:00 — концерт «С Днем рождения, Городской сад!».

9 октября:

в 11:00 — спортивная программа для детей «Спортом славим Отечество»;

в 12:00 — мастер-класс для детей по изготовлению поделки «Стела Героям Советского Союза»;

в 13:00 — мастер-класс «Творчество юных россиян» для детей. На нем юные гости парка изготовят закладки для книг с символами России;

с 15:00 до 20:30 — танцевальный вечер для людей старшего возраста «Приглашение к танцу»;

в 17:00 — концерт юной скрипачки Айнур Гусейновой «Музыка — спутник жизни»;

в 18:00 — концерт краснодарских исполнителей «Ты живи, моя Россия».

«Солнечный остров»

8 октября:

в 11:00 — мастер-класс для детей «Край родной, навек любимый»;

в 14:00 — викторина для детей «Есть такая профессия — Родину защищать»;

в 16:00 — концертная программа детской вокальной студии «Мажор» «Маленькие граждане большой страны»;

в 17:00 — концерт самодеятельного духового оркестра «Аккорд» «Душа России — песня русская».

9 октября:

в 11:00 — мастер-класс для детей «Осенний букет»;

в 16:00 — познавательная игра для детей «Право имею!»;

в 17:00 — концерт самодеятельного духового оркестра «Аккорд» «Моя Россия — Родина моя».

Парк имени 30-летия Победы

8 октября:

в 11:00 — мастер-класс для детей «Нарисую Родину мою»;

в 12:00 — познавательно-развлекательная программа для детей «Великая и могучая Россия»;

в 15:00 — концерт городских коллективов «А я люблю свои места родные…».

9 октября:

в 12:00 — мастер-класс для детей по изготовлению аппликации «Вечный огонь» «Не гаснет памяти огонь»;

в 13:00 — познавательно-развлекательная программа для детей «Русские народные игры»;

в 14:00 — мастер-класс для детей по созданию объемной аппликации «Русское поле»;

В 15:00 начнется концерт творческих коллективов города «Песни, знакомые с детства. Песни России моей», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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