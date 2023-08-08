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Мэрия Краснодара опровергла информацию о том, что их сотрудница устроила скандал с женами участников СВО

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/meriya-krasnodara-oprovergla-informatsiyu-o-tom-chto-ih-sotrudnitsa-ustroila-skandal-s-zhenami-uchastnikov-svo
Мэрия Краснодара опровергла информацию о том, что их сотрудница устроила скандал с женами участников СВО
Скриншот видео из соцсетей

Инцидент произошел 7 августа во дворе одного из краснодарских жилых комплексов.

По словам очевидцев, одна из местных жительниц выразила недовольство тем, что другие женщины плетут на детской площадке маскировочные сети для бойцов СВО. Во время конфликта женщина сказала, что волонтеры «продали своих мужей и детей».

В соцсетях начали распространять информацию, что девушка, устроившая скандал с женами и матерями участников специальной военной операции, якобы работает в мэрии Краснодара.

«Заявляем вам, что это не так! Не распространяйте ложную информацию. Все факты необходимо проверять прежде, чем делать выводы», — говорится в сообщении Муниципального центра управления Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», информацией о конфликте с женами участников СВО в Краснодаре заинтересовались правоохранительные органы. В полиции назначили проведение проверки.

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