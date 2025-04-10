Мэрия Краснодара назвала способ, который устранит недостатки в работе транспорта

Речь идет о проблемах в работе автобусов коммерческих перевозчиков, на которые регулярно жалуются жители краевого центра.

Одна из жительниц Краснодара подняла вопрос с недостатками в работе общественного транспорта города в комментариях к посту в Telegram губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. По словам женщины, на маршрутах коммерческих перевозчиков работают автобусы недостаточной вместительности — они не соблюдают установленный график, их сложно отследить в транспортных приложениях. Кроме того, коммерческие автобусы не оснащены кондиционерами, а их водители нередко отказываются предоставить терминал для безналичной оплаты.

Ситуацию с работой коммерческих перевозчиков прокомментировали в администрации Краснодара.

«Ситуация с нерегулярной подачей и нехваткой общественного транспорта решится с переходом на брутто-контракты. Это документ планирования пассажирских перевозок. Он рассчитан с 2022 по 2034 годы. Сейчас специалисты оцифровывают дороги, создают цифровые модели движения общественного транспорта», — говорится в ответе мэрии Краснодара.

Власти города уточнили, что согласно брутто-контрактам, перевозки будут осуществляться по регулируемым тарифам. Выручка с маршрутов будет идти в городской бюджет, а подрядчику оплатят фактически выполненную работу — рейсы, выполненные в полном объеме и по расписанию.

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