Мэрия Краснодара: многоэтажку, в которой загорелась мансарда, строили незаконно

Речь идет о многоквартирном доме на улице Ангарской, 1/5. Вечером 22 октября там загорелся мансардный этаж.

Информация о возгорании поступила в 18:07. Площадь пожара составила 80 кв. метров, позже она увеличилась до 200 кв. метров. Из горящего здания эвакуировали 76 человек, в том числе 15 детей. Еще одного человека спасли. Пожар потушили в 20:03.

Сейчас спасатели просушивают пострадавшие от возгорания квартиры. Для этого в подъезде установили дизельный генератор и две тепловые пушки. Специалисты выработали алгоритм для дальнейшего восстановления конструкций, поврежденный огнем.

«У дома будет круглосуточно дежурить расчет спасателей. На данный момент дом отключен от электроэнергии и воды», — рассказал замначальника управления гражданской защиты Краснодара Анатолий Довгаль.

Предварительная причина пожара в многоэтажке — аварийная работа электрической проводки на чердаке. Многоквартирный дом на улице Ангарской, 1/5 построили незаконно в 2008 году. Ранее в нем неоднократно фиксировали различные нарушения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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