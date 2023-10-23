Четыре квартиры пострадали от огня в доме в Музыкальном микрорайоне Краснодара

Пожар в мансардном этаже жилого многоквартирного дома на улице Ангарской, 1/5 произошел 22 октября в 18:07. Жильцов двух пострадавших от огня квартир предоставили временное жилье.

По данным МЧС, в 21:53 пожар полностью потушили.

В мэрии города сообщили о том, что во дворе многоквартирного дома был развернут оперативный штаб. На место прибыли глава Прикубанского округа Евгений Беликов, сотрудники администрации Калининского сельского округа и управления гражданской защиты.

После того, как огонь потушили, жильцы вернулись в свои квартиры. Специалисты оценили состояния крыши и квартир.

«От пожара пострадали 4 квартиры. Жильцам 2 из них — а это 4 человека — оказано содействие в предоставлении временного жилья. Проживающим в других 2 квартирах помощь не потребовалась, они переехали самостоятельно», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодара в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из горящего дома эвакуировали 76 человек, одного человека спасли. Пострадавших нет. Огонь распространился на площади около 200 кв. м. В 19:25 пожар локализовали, в 20:03 — ликвидировали открытое горение. В тушении пожара участвовали 72 человека и 21 единица техники.