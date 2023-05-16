Мэрия Краснодара добивается в суде отмены выплаты 11,7 млн рублей за реконструкцию «Авроры»

По данным картотеки арбитражных дел, МКУ «Единая служба заказчика» обжалует в Верховном суде решение нижестоящих инстанций о взыскании в пользу ООО «Бам» 11,7 млн рублей.

Кинотеатр «Аврора» закрыли на реконструкцию в конце декабря 2014 года. Предполагалось, что его фасад будет обновлен к декабрю 2015 года. Однако рабочие подрядчика — ООО «СТК» нарушили внутреннюю отделку и повредили конструкции здания. В ноябре 2015 года стороны подписали акты о приемке работ на общую сумму 53,44 млн рублей, но в декабре того же года было принято решение о приостановке финансирования и работ.

Спустя год мэрия Краснодара провела проверку эффективности и целевого расходования бюджетных средств. В мэрии полагают, что стоимость работ была завышена на 34,8 млн рублей. Контракт между «СТК» и учреждением был расторгнут в марте 2018 года по решению Арбитражного суда Краснодарского края.

В январе 2020 года Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд взыскал в пользу подрядчика 43,4 млн рублей из общей стоимости работ, выполненных по контракту.

В связи с несвоевременной оплатой задолженности, истец ООО «БАМ», которому ООО «СТК» уступили права требования задолженности, обратился в суд с иском о взыскании штрафных санкций по контракту в сумме 22,1 млн рублей за период с апреля 2016 года по декабрь 2021 года.

Суд вынес решение о начислении неустойки с мая 2019 года по декабрь 2021 года в размере 11,7 млн рублей, отказал истцу в остальной сумме. Также суд отклонил ходатайство мэрии об уменьшении неустойки из-за отсутствия доказательств того, что возможный размер убытков истца ниже начисленной неустойки, пишет «Коммерсантъ».

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