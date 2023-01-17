Кинотеатру «Аврора» в Краснодаре планируют вернуть исторический облик

Об этом 17 января сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Он рассказал, что реконструкцией кинотеатра «Аврора» продолжит заниматься компания бизнесмена Сергея Галицкого. Однако проект изменится, его планируют подготовить в течение 9-10 месяцев. Начать работы рассчитывают в 2024 году.

«Мы не будем в этой напряженной точке города создавать еще больший наплыв жителей и гостей. Мы все ездим и видим, как сильно перегружен этот перекресток улицы Офицерской и шоссе Нефтяников. Кинотеатр «Аврора» восстановят в том виде, в каком он был до начала реконструкции», — цитирует Наумова «РБК — Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», договор о реконструкции «Авроры» мэр Краснодара и руководство компании «Инвестстрой» подписали в мае 2019 года. В подземной части обновленной «Авроры» планировали создать дополнительные залы, четырехуровневый паркинг и выставочные пространства. Также проект подразумевал масштабное озеленение территории. В декабре 2022 года стало известно, что Сергей Галицкий начал поиск новых подрядчиков для реконструкции кинотеатра. «Инвестстрой» не мог продолжать работы из-за санкций в отношении России.