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Кинотеатру «Аврора» в Краснодаре планируют вернуть исторический облик

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kinoteatru-avrora-v-krasnodare-planiruyut-vernut-istoricheskij-oblik
Кинотеатру «Аврора» в Краснодаре планируют вернуть исторический облик
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Об этом 17 января сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Он рассказал, что реконструкцией кинотеатра «Аврора» продолжит заниматься компания бизнесмена Сергея Галицкого. Однако проект изменится, его планируют подготовить в течение 9-10 месяцев. Начать работы рассчитывают в 2024 году.

«Мы не будем в этой напряженной точке города создавать еще больший наплыв жителей и гостей. Мы все ездим и видим, как сильно перегружен этот перекресток улицы Офицерской и шоссе Нефтяников. Кинотеатр «Аврора» восстановят в том виде, в каком он был до начала реконструкции», — цитирует Наумова «РБК — Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», договор о реконструкции «Авроры» мэр Краснодара и руководство компании «Инвестстрой» подписали в мае 2019 года. В подземной части обновленной «Авроры» планировали создать дополнительные залы, четырехуровневый паркинг и выставочные пространства. Также проект подразумевал масштабное озеленение территории. В декабре 2022 года стало известно, что Сергей Галицкий начал поиск новых подрядчиков для реконструкции кинотеатра. «Инвестстрой» не мог продолжать работы из-за санкций в отношении России.

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