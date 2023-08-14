Мэрия Краснодара через суд требует изменить границы земельного участка вокруг «Авроры»

Представители администрации краевой столицы подали соответствующее исковое заявление в Арбитражный суд Краснодарского края к региональному управлению Росреестра.

Власти Краснодара требуют признать реестровой ошибкой сведения о земельном участке вокруг кинотеатра «Аврора» на улице Красной, содержащиеся в ЕГРН. Мэрия намерена изменить площадь и границы этой территории в соответствии с межевым планом, установленным в мае 2021 года.

Третьим лицом в споре администрации краевого центра и Росреестра выступает компания Сергея Галицкого «Инвестстрой», которая последние годы занимается реконструкцией «Авроры».

Предварительное судебное заседание по этому иску назначили на 9 октября, сообщает «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

Кинотеатр «Аврору» закрыли на реконструкцию в начале 2015 года. Точной информации о том, когда его планируют открыть пока нет.

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