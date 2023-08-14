Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Мэрия Краснодара через суд требует изменить границы земельного участка вокруг «Авроры»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/meriya-krasnodara-cherez-sud-trebuet-izmenit-granitsy-zemelnogo-uchastka-vokrug-avrory
Мэрия Краснодара через суд требует изменить границы земельного участка вокруг «Авроры»
Видео канала «Кубань 24»

Представители администрации краевой столицы подали соответствующее исковое заявление в Арбитражный суд Краснодарского края к региональному управлению Росреестра.

Власти Краснодара требуют признать реестровой ошибкой сведения о земельном участке вокруг кинотеатра «Аврора» на улице Красной, содержащиеся в ЕГРН. Мэрия намерена изменить площадь и границы этой территории в соответствии с межевым планом, установленным в мае 2021 года.

Третьим лицом в споре администрации краевого центра и Росреестра выступает компания Сергея Галицкого «Инвестстрой», которая последние годы занимается реконструкцией «Авроры».

Предварительное судебное заседание по этому иску назначили на 9 октября, сообщает «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

Кинотеатр «Аврору» закрыли на реконструкцию в начале 2015 года. Точной информации о том, когда его планируют открыть пока нет.

Читайте также: два подземных перехода открыли в июне возле кинотеатра «Аврора» в Краснодаре. Они пролегают между улицей Красной и Шоссе Нефтяников. Здание кинотеатра и прилегающие к нему территории остаются огороженными.

Статьи
Трудоголики как угроза: почему нельзя работать 14 часов в день
Трудоголики как угроза: почему нельзя работать 14 часов в день
Какой сегодня праздник: что отмечают 14 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 14 августа
Яичная диета: рацион питания и можно ли на ней похудеть
Яичная диета: рацион питания и можно ли на ней похудеть
Какой сегодня праздник: что отмечают 13 августа
Какой сегодня праздник: что отмечают 13 августа
Топ-7 лучших фильмов Альфреда Хичкока
Топ-7 лучших фильмов Альфреда Хичкока
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях