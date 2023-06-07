Два подземных перехода откроют 9 июня возле кинотеатра «Аврора» в Краснодаре

Они пролегают между улицей Красной и Шоссе Нефтяников. Здание кинотеатра и прилегающие к нему территории останутся огороженными.

Для безопасности установили соединяющий два перехода защитный коридор, высота которого составляет около 2,5 м, а ширина — 4 м. Вся его протяженность покрыта единым профлистом. Для освещения установили лампочки.

«Раньше для того, чтобы пройти с Красной до Шоссе Нефтяников, нужно было пройти через подземный переход, а затем еще по двум обычным. Такой же путь нужно было преодолевать и в обратном направлении», — отметил заместитель главы города Владимир Архипов.

Теперь пешеходы могут безопасно и быстро переходить оживленные улицы, сообщает пресс-служба администрация Краснодара.

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