Мэрия Геленджика расторгнет договор с арендатором пляжа «Дельфин» после скандального видео
Общество
05.08.2022 13:48
Накануне в местных соцсетях появилось видео с «Дельфина», на котором сотрудник пляжа в грубой форме требовал от отдыхающих покинуть территорию.
Мэр Геленджика, посмотрев скандальное видео с пляжа, заявил, что такого хамского отношения к туристам власти курорта не потерпят.
«Дал поручение в срочном порядке готовить документы на расторжение договора с арендатором данной пляжной территории. И пусть этот случай станет показательным для всех, кто делит гостей Геленджика на выгодных и невыгодных. Мы рады каждому отдыхающему, который выбирает наш курорт», — написал Богодистов в Telegram.
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