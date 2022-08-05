Мэрия Геленджика расторгнет договор с арендатором пляжа «Дельфин» после скандального видео

Фото t.me/BogodistovAA

Накануне в местных соцсетях появилось видео с «Дельфина», на котором сотрудник пляжа в грубой форме требовал от отдыхающих покинуть территорию.

Мэр Геленджика, посмотрев скандальное видео с пляжа, заявил, что такого хамского отношения к туристам власти курорта не потерпят.

«Дал поручение в срочном порядке готовить документы на расторжение договора с арендатором данной пляжной территории. И пусть этот случай станет показательным для всех, кто делит гостей Геленджика на выгодных и невыгодных. Мы рады каждому отдыхающему, который выбирает наш курорт», — написал Богодистов в Telegram.

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