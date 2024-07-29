Мэра Новороссийска ужаснула ситуация с вывозом мусора в городе

Глава Новороссийска Андрей Кравченко 29 июля провел совещание по поводу ситуацию с вывозом мусора в городе.

По словам мэра города-героя, региональный оператор «ЭкоЮг» несвоевременно вывозит мусор, что приводи к образованию свалок вокруг контейнеров. Андрей Кравченко отметил, что его ужасает ситуация с вывозом мусора и то, во что превратил город региональный оператор. По его словам, только за прошлую неделю в МЦУ поступило более 1 тыс. жалоб на санитарное состояние контейнерных площадок.

«Неоднократно встречался с руководством ЭкоЮг: прорабатывали алгоритмы, искали новые решения, договаривались об увеличении техники и кратности вывоза мусора. Несмотря на все эти действия и обещания со стороны регоператора, с каждым днем ситуация с вывозом мусора становится все критичнее. На сегодняшней встрече обсудили дальнейшую работу ЭкоЮГ в Новороссийске. Больше никаких оправданий не будет! Только жесткие санкции!» — написал мэр Новороссийска в своем Telegram-канале.

Мэр Новороссийска добавил, что компания должна выполнять свою работу по обеспечению надлежащего обращения с коммунальными отходами качественно и нести за это ответственность, а не только зарабатывать деньги.

Читайте также: Кондратьев сообщил о том, что с начала года от кубанцев поступило 1,5 тыс. жалоб на вывоз мусора.