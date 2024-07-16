Кондратьев: с начала года от кубанцев поступило 1,5 тыс. жалоб на вывоз мусора

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание, на котором рассмотрели качество работы региональных операторов по обращению с ТКО.

По словам главы региона, с начала года от жителей поступило более 1,5 тыс. обращений. В основном люди жалуются на несвоевременный вывоз мусора с учетом того, что в квитанции стоимость услуги завышенная. Он подчеркнул, что эта работа требует повышенного внимания, особенно в курортных городах летом.

«К тому же, это бизнес, а значит, высокая социальная ответственность. У всех региональных операторов есть необходимые ресурсы и механизмы для бесперебойной работы, выполнения обязательств по наведению санитарного порядка. Жители городов и районов своевременно платят за вывоз мусора и вправе рассчитывать на чистоту и порядок», ― добавил он.

По словам Кондратьева, основная часть обращений поступила из кубанской столицы, Ейского и Усть-Лабинского районов. Особенно острая ситуация возникла в Староминском районе. Там предприятие «Чистая станица» регулярно нарушало график вывоза отходов, поэтому подрядчика поменяли. С 8 июля там работает новый регоператор «ЭкоЮг».

Новый подрядчик работает и на территории Усть-Лабинского района. Так, число обращений сократилось со 150 до 15 в день.

В совещании поучаствовали первый вице-губернатор Игорь Галась, заместители главы Кубани, руководители министерств и предприятий, главы муниципалитетов.

Об организации работы губернатору рассказала исполнительный директор компании «ЭкоЦентр» Алена Устинова. Предприятие работает сразу в четырех территориальных зонах ― Новокубанской, Тихорецкой, Мостовской и Выселковской, а также обслуживает 17 муниципальных образований.

По словам Устиновой, к работе предприятие приступило 1 апреля этого года. Сейчас оно обслуживает 100% территории. Каждый день работают свыше 22 единиц техники.

«В первые месяцы была небольшая просадка, сейчас ситуацию стабилизировали, провели работу над ошибками и вошли в график. Возникающие вопросы отрабатываем в ручном режиме, в каждом районе открыли абонентские участки, при необходимости готовы организовать мобильные группы для выезда в отдаленные территории», ― подчеркнула исполнительный директор компании «ЭкоЦентр».

Кондратьев также рассказал, что люди жалуются и на состояние контейнерных площадок. По его словам, за этим должны следить муниципалитеты, чтобы площадки выглядели эстетично.

«Нужен хозяйский подход ― облагородить территорию вокруг, сделать озеленение. Там, где чисто и красиво, мусорить не будут», ― подчеркнул губернатор.

Глава края обратил внимание на том, что вокруг контейнеров собирается в основном крупногабаритный мусор. Убирать его приходится муниципальным службам. Чтобы не тратить на это бюджетные средства, жителям нужно предложить рабочую схему, как следует поступать с такими отходами.

На площадках для ТКО почти треть контейнеров нужно заменить, отметил замглавы региона Евгений Пергун. В этом году на бюджетные средства планируют приобрести 1,4 тыс. контейнеров.

«Для системного решения проблемы предлагаю установить для муниципальных образований минимальный обязательный показатель по замене не менее 5% контейнеров ежегодно», ― цитирует вице-губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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