Мэр Тимашевска Николай Панин переизбрался на второй срок

Глава города снова вступил в должность 3 ноября на сессии Совета депутатов муниципалитета. Панин возглавляет Тимашевск с 2018 года.

«Уважаемые земляки! Я хочу поблагодарить каждого из вас за то неравнодушие к нашему городу, которое вы проявляете каждый день», — написал Николай Панин в Telegram.

По его словам, властям Тимашевска удалось много достичь за последние 5 лет, когда он управлял городом. Они развивали сферы ЖКХ, спорта, архитектуры и культуры, а также благоустраивали общественные территории.

Панин добавил, что в ближайшие 5 лет городским властям предстоит реконструировать стадионы в Индустриальном и Сахарном микрорайонах, построить парк в Южном микрорайоне, заменить водопроводные сети и продолжить строительство тротуаров и дорог.

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