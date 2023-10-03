Алексей Богодистов снова вступил в должность мэра Геленджика

Он возглавляет город-курорт с 2018 года. Церемония инаугурации Алексея Богодистова прошла 3 октября на сессии гордумы.

На мероприятии присутствовал вице-губернатор Кубани Александр Топалов. Он зачитал приветственное послание главы Краснодарского края Вениамина Кондратьев.

«За время вашего руководства муниципалитет заметно преобразился. Разработан и принят новый генеральный план», — говорится в поздравлении губернатора.

Кондратьев добавил, что Геленджик получил ухоженный и современный облик, благодаря эффективной работе с инвесторами и участию в нацпроектах и региональных программах. Он выразил уверенность, что в ближайшие пять лет курорт продолжит развиваться.

Алексей Богодистов родился в Геленджике в 1981 году. Он стал депутатом местной Думы в 2013 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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