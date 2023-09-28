Андрей Палий снова вступил в должность главы Тимашевского района

Палий возглавляет муниципалитет с 2018 года. Торжественная церемония по его вступлению в должность главы Тимашевского района прошла на сессии муниципального Совета.

Глава управления по миграционным вопросам краевой администрации Александр Болдин от имени губернатора Кубани Вениамина Кондратьева поздравил Андрея Палия с вступлением в должность.

«Возглавляя район, Вы на деле доказали свой высокий профессионализм, готовность трудиться в интересах земляков. В ближайшие пять лет Вам и Вашей команде предстоит вести муниципалитет вперед, добиваться роста качества жизни в хуторах и станицах», — говорится в приветственном послании губернатора.

Глава края отметил, что Тимашевский район имеет огромный потенциал, поэтому в нем необходимо создавать новые точки роста и находить возможности для решения актуальных проблем.

Андрей Палий родился в станице Новопокровской в 1976 году. Он работал в краевой администрации с 2002 года. В 2012 году стал первым замминистра экономики региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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