Мэр Тихорецка назвал ложью сообщения от его имени о сборе денег после атаки БПЛА

По словам главы города Евгения Голубя, 21 сентября в чатах и личных сообщениях социальных сетях появились сообщения с просьбами о выделении финансовых средств на защиту стратегически важных объектов. Эти послания распространялись от имени мэра Тихорецка.

«Это фейк! Прошу проявлять бдительнось и осторожность, никому не переводите деньги!» — предупредил жителей Краснодарского края в своем Telegram-канале Евгений Голубь.

Его сообщение подтвердили и в Оперативном штабе региона, где призвали ни в коем случае не перечислять деньги мошенникам, использующим террористические атаки ВСУ для того, чтобы заработать.

Голуб также напомнил телефон «горячей линии», по которому можно получить информацию о ситуации в Тихорецком районе — 8(86196)7-36-05.

Интернет-портал «Кубань 24» ранее сообщал о том, что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев регулярно получает доклады о происходящем в Тихорецком районе, который в ночь с 20 на 21 сентября подвергся террористической атаке с применением беспилотных аппаратов самолетного типа. Властям пришлось эвакуировать 1 тыс. 200 жителей расположенных рядом с местом ЧП домов.

Большая часть эвакуированных селян пока будут жить у друзей и родственников. Чтобы вывезти в безопасные районы людей власти муниципалитета задействовали 17 автобусов.

В четырех пунктах временного размещения Тихорецкого и выселковского районов сейчас находятся 150 жителей. В случае увеличения потока эвакуированных подготовлены еще несколько помещений. Люди обеспечены горячим питанием, с ними работают медики, в том числе и психологи, также им помогают добровольцы.

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