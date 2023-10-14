Мэр Сочи прокомментировал уничтожение двух беспилотников над морем

Около 7:00 в небе над Черным морем у берегов Сочи заметили два украинских беспилотники. Силы ПВО уничтожили их на подлете к берегу.

«Сегодня в Сочи сработала дежурная система ПВО: над морем сбили два беспилотника. Пострадавших и разрушений в городе нет», — написал в Telegram мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Он подчеркнул, что ситуацию контролирует городской оперштаб. Все системы курорта и аэропорт работают в штатном режиме. Какой-либо угрозы жизни и здоровью местных жителей и гостей нет. На главном курорте России, как и всегда, все спокойно.

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