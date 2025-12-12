Мэр Сочи объяснил, почему нельзя покупать апартаменты для постоянного проживания
Об этом глава Сочи Андрей Прошунин рассказал 12 декабря ходе пресс-конференции в ТАСС.
Апартаменты не предусматривают постоянного проживания и в них нельзя оформить прописку. Однако практика покупки апартаментов в гостиничных комплексах в качестве постоянного жилья в Сочи является довольно распространенной.
По словам Прошунина, это — настоящий бич для курорта, так как создает дополнительную нагрузку на объекты социальной сферы, а также на ЖКХ и дороги.
«Тарифы ЖКХ рассчитываются с учетом числа постоянных жителей, но в период пиковых нагрузок в городе могут проживать до 1 млн человек», — объяснил Прошунин.
Мэр Сочи подчеркнул, что курортная зона не предполагает постоянного проживания. В апартаментах можно останавливаться только временно.
Он рассказал, что уже определены правила, согласно которым собственников гостиничных комплексов обяжут не допускать постоянного проживания в апартаментах.
