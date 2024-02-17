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Мэр Сочи анонсировал масштабную ренновацию пляжа «Лазурь» к ближайшему лету

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-sochi-anonsiroval-masshtabnuyu-rennovatsiyu-plyazha-lazur-k-blizhajshemu-letu
Мэр Сочи анонсировал масштабную ренновацию пляжа «Лазурь» к ближайшему лету
Фото пресс-службы администрации Сочи

Пляж «Лазурь» находится в Адлерском районе. Его территорию благоустроят уже к началу высокого курортного сезона.

В рамках ренновации «Лазурь» функционально разделят на две части. Одна из них будет предназначена для семейного отдыха. Там разместят аттракционы и игровые городки. Рядом появятся площадки для спорта и культурных мероприятий.

В рамках проекта обновят и прилегающую набережную. На ней заменили уже более 7,5 тыс. кв. метров покрытия.

«Люди ценят комфорт, эстетику и безопасность, и мы с учетом единой концепции расширяем возможности для отдыха и повышаем качество сервиса», — написал в Telegram мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Читайте также: протяженность пляжей в Сочи планируют увеличить почти в два раза до 2044 года. В настоящее время курорт располагает 41 км благоустроенной береговой линии.

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