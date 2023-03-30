Мэр Сочи Алексей Копайгородский сохранил 3-е место в национальном рейтинге мэров в первом квартале года
Об этом говорится в исследовании Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансового университета при Правительстве РФ.
Список составили на основании заочного голосования и очного анкетирования ряда экспертов. Они оценивали эффективность глав 88 субъектов РФ в первом квартале текущего года. Мэр Сочи Алексей Копайгородский занял в рейтинге третье место.
Эксперты отметили активную деятельность главы курорта в области сохранения архитектурного наследия. Составители рейтинга особенно выделили принятие генплана и цифровизацию инструментов взаимодействия граждан и муниципальной власти.
По мнению экспертов, постоянный диалог с жителями, изучение их мнения и оперативное реагирование на обращения — является одним из незыблемых управленческих принципов команды Алексея Копайгородского.
По итогам 2022 года Алексей Копайгородский занял третье место в национальном рейтинге глав регионов. При этом в начале 2023 года он занимал 5-ю строчку. Мэр Краснодара Евгений Наумов утратил одну позицию в списке, сейчас он на 19-м месте рейтинга, пишет «Коммерсантъ-Кубань».
Читайте также: мэр Краснодара Евгений Наумов занял второе место в медиарейтинге первых лиц ЮФО в феврале.
- Чемпионку мира по боксу Анастасию Демурчян встретили в Анапе
- Очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае выросла до 397 машин
- В Краснодарском крае мужчина убил 68-летнюю мать и угрожал полицейским топором, его застрелили
- В мэрии Сочи опровергли информацию о резком повышении цен в летний сезон
- Диетолог: некоторые напитки снижают эффективность витаминов
- В ДТП с участием сына бывшего начальника полиции Краснодара погибла девушка