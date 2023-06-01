Мэр с детства: 8-летний юморист 1 июня поработал на посту главы Краснодара Евгения Наумова

Мэр краевой столицы рассказал о встрече с юным комиком Данилом Бондаренко в День защиты детей.

«Увидел его выступление на сцене КВНа и был в восторге. Уметь с юмором рассказывать о серьезных проблемах — дорогого стоит. Уверен, у него большое будущее», — отметил Наумов.

Мальчик рассказал о начале творческого пути, а также о своих шалостях в театральной школе. Он выступает в КВН со 2 класса, а в этом году стал лучшим актером детской сборной веселых и находчивых. Также мальчик рассказал о своей мечте — в будущем он хочет стать пилотом, чтобы много путешествовать.

Глава Краснодара добавил, что поделился секретами управления города, но не будет раскрывать общие профессиональные тайны «мэров».

«Уверен, еще не раз увидимся с Данилом», — рассказал Наумов.

Читайте также: Кондратьев посетил краевой праздник ко Дню защиты детей в Краснодаре.