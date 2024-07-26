Мэр Новороссийска возмутился количеством неисправной спецтехники для уборки улиц

Глава города-героя Андрей Кравченко 26 июля посетил Центр благоустройства, где проинспектировал состояние спецтехники и обсудил проблемные вопросы.

На балансе предприятия числится 135 единиц техники для наведения санитарного порядка, в том числе вакуумно-уборочные машины, газели, автовышки, тракторы, экскаваторы, вакуумный ассенизатор и другая спецтехника. Из них 17 сейчас находится в ремонте.

«Крайне возмущен сложившейся ситуацией и отношением руководства учреждения. Количество техники, непригодной для дальнейшего использования, составляет 42 единицы. Она месяцами стоит и ждет ремонта. Если ее нельзя восстановить, значит, необходимо произвести списание и внести в потребность закупку недостающей», — написал Андрей Кравченко в Telegram.

Мэр поручил провести полную инвентаризацию на предприятии и предоставить план по ремонту спецтехники. Он отметил, что в прошлом году Центр благоустройства получил 20 единиц технического транспорта, а в этом автопарк уже пополнился девятью специализированными машинами.

«Халатное отношение сотрудников не должно влиять на санитарное состояние города!» — заключил Кравченко.

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