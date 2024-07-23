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Для очистки пруда в Городском саду Краснодара ищут подрядчика

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dlya-ochistki-pruda-v-gorodskom-sadu-krasnodara-ishhut-podryadchika
Для очистки пруда в Городском саду Краснодара ищут подрядчика
Фото t.me/emnaumov

Глава Краснодара Евгений Наумов 23 июля провел совещание по развитию зеленых пространств краевой столицы.

Для обновления городских парков, которые эксплуатируются как особо охраняемые природные территории, необходим концептуальный подход, отметил мэр. Первостепенные вопросы при этом касаются безопасности. В связи с этим в парках начнут обследовать деревья, чтобы вырубать аварийные, у которых ветки могут упасть при ветре.

Евгений Наумов рассказал также о планах по очистке пруда в Городском саду.

«Пакет документов на проведение аэрации уже готов. Осталось найти подрядчика. И наш любимый пруд с лебедями и утками перестанет быть «вечнозеленым», — написал мэр в Telegram.

На очистку старейшего краснодарского пруда ранее выделили 2,7 млн рублей из городского бюджета. Кроме того, для улучшения состояния водоема в него планируют выпустить почти 50 белых толстолобиков, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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