Мэр Новороссийска сообщил, что в городе больше нет обманутых дольщиков
Общество
15.02.2024 09:47
О ситуации с проблемными жилыми комплексами глава города-героя Андрей Кравченко рассказал на пресс-конференции.
Мэр отметил, что на сегодняшний день на все объекты найдены инвесторы. Завершить строительство проблемных домов в Новороссийске планируют к концу 2025-началу 2026 года.
«На сегодняшний день у нас нет обманутых дольщиков», — сказал Кравченко.
При этом в некоторых ЖК существуют проблемы с подключением коммуникаций. Власти города держат эту ситуацию на контроле и помогают ее решать, сообщает «Новороссийское телевидение».
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