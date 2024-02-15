Мэр Новороссийска сообщил, что в городе больше нет обманутых дольщиков

О ситуации с проблемными жилыми комплексами глава города-героя Андрей Кравченко рассказал на пресс-конференции.

Мэр отметил, что на сегодняшний день на все объекты найдены инвесторы. Завершить строительство проблемных домов в Новороссийске планируют к концу 2025-началу 2026 года.

«На сегодняшний день у нас нет обманутых дольщиков», — сказал Кравченко.

При этом в некоторых ЖК существуют проблемы с подключением коммуникаций. Власти города держат эту ситуацию на контроле и помогают ее решать, сообщает «Новороссийское телевидение».

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