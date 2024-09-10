Мэр Новороссийска раскритиковал темпы строительства Дворца спорта

Глава города-героя Андрей Кравченко 10 сентября проинспектировал ход строительства Дворца олимпийских видов спорта.

По словам градоначальника, время — самый ценный ресурс, поэтому нельзя тратить месяц на подписание документов.

«Крайне недоволен, что на таком важном объекте разводят бюрократию, когда надо оперативно выполнять большой комплекс физических работ», — написал Андрей Кравченко в Telegram.

Мэр добавил, что сейчас на объекте проводят лишь подготовку перед строительно-монтажными работами и утилизацию мусора.

«Уже можно было бы заниматься монтажом коммуникаций, демонтажом стяжки полов, устройством гидроизоляции и иными видами работ», — заключил Кравченко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подрядчик вернул 3 млн рублей за плохую работу во Дворце спорта в Новороссийске.