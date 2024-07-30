Мэр Новороссийска раскритиковал работу служб, отвечающих за уборку мусора с улиц

Только за последние семь дней в Муниципальный центр управления Новороссийска поступило более 1 тыс. сообщений о переполненных контейнерных площадках.

Журналисты «Кубань 24» решили осмотреть четыре контейнерных площадки в Южном районе города-героя. Картина везде одинаковая: мусорные баки переполнены. Жители города возмущаются и шлют многочисленные фото захламленного города в социальных сетях.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко провел совещание по этой проблеме в администрации города.

«Для регоператора и всех компаний, отвечающих за санитарное состояние города-героя, наказание неизбежно! Надзорными органами уже проводится проверка. Но у нас нет времени продолжать терпеть это безобразие! На утреннем совещании принято решение в срочном порядке приступить к уборке города», — подчеркивает Андрей Кравченко.

Спецтехнику Центра благоустройства сняли с основных задач и направили для ликвидации свалок на контейнерных площадках. Управляющие компании, закрепленные управления администрации, бизнес, общественники, сотрудники внутригородских районов — все подключились незамедлительно. Участие принимали даже волонтеры.

«Я просто не мог оставаться в стороне и решил помочь городу. Просто выйти и навести порядок. Работы очень много, но, я думаю, мы справимся, потому что консолидируем все силы», — делится волонтер Павел Чушев.

По данным администрации города, одна из причин захламления — увеличение потока туристов. Кроме того, коммерческие предприятия складируют картонные коробки.

Совместно с администрацией региональный оператор уже разработал план мер для разрешения ситуации.

«Это и работа с теми организациями, которые вывозят строительные отходы. Это и принятие с нашей стороны мер по привлечению дополнительных единиц техники, привлечению дополнительных людей», — сообщила генеральный директор регионального оператора «ЭкоЮг» Наталья Рашковецкая.

Сначала в сжатые сроки планируют сделать генеральную уборку города, а затем решить проблему основательно.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэра Новороссийска ужаснула ситуация с вывозом мусора в городе.