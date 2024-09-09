Мэр Новороссийска призвал к ответственности регоператора за горы мусора в городе

Во всех внутригородских районах города-героя 9 сентября проходят субботники для очистки мусора с улиц, рассказал мэр Андрей Кравченко.

Градоначальник утром провел совещание по проблемам с мусором и лично выехал проверить, как ведутся работы по расчистке улиц.

«Негодование жителей абсолютно обосновано: бездействие со стороны регионального оператора должно быть наказано. В то время, как мы прикладываем свои усилия, привлекаем людей, дополнительную спецтехнику, которая ежедневно зачищает контейнерные площадки, регоператор не меняет подход к своей работе», — написал глава Новороссийска в Telegram.

Чтобы как можно быстрее привести город в порядок, в каждом районе выделили дополнительную спецтехнику, отметил Кравченко. По его словам, систему контроля за работой регионального оператора ужесточили.

«Только за последние три недели в отношении «ЭкоЮг», который систематически не исполняет обязательства по вывозу мусора с контейнерных площадок, составили более 20 актов. Все административные материалы направили в прокуратуру для принятия мер согласно действующему законодательству. Ответственность за халатность в части взятых на себя обязательств неизбежна! Региональному оператору придется ответить финансово», — заявил Андрей Кравченко.

Кроме того, на особо проблемных территориях установят видеокамеры с большим углом обзора, чтобы контролировать работу по уборке мусора, добавил мэр.

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