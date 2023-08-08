Мэр Новороссийска поручил открыть комментарии в аккаунтах своих замов в соцсетях

В мэрии Новороссийска 8 августа прошла городское совещание, которое провел глава города-героя Андрей Кравченко.

В ходе совещания мэр обратил внимание на то, что у некоторых его заместителей на официальных страницах в соцсетях до сих пор закрыты комментарии. Кравченко потребовал у замов объяснительные.

Кроме того, «Водоканалу» поручили открыть комментарии в аккаунтах в соцсетях, чтобы города могли писать свои обращения и видеть результаты работы ведомства.

Андрей Кравченко подчеркнул, что соцсети — это основной инструмент взаимодействия с жителями города, которому необходимо уделить максимальное внимание, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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