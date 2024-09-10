Мэр Новороссийска Кравченко предупредил о фейковой рассылке от его имени

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко 10 сентября сообщил о том, что телефонные мошенники начали писать от его имени сообщения в мессенджерах местным жителям.

«Участились случаи, когда якобы от моего имени мошенники звонят и рассылают сообщения руководителям предприятий и учреждений в телеграме, в этот раз ситуация коснулась и жителей. Убедительная просьба ко всем быть внимательными: проверяйте любую информацию — не попадайтесь на уловки мошенников», — написал глава Новороссийска в своем Telegram-канале.

Андрей Кравченко попросил жителей не реагировать на подобные сообщения от его имени, а также подавать жалобы на фейковые аккаунты.

«Обязательно напомните своим близким, как нужно вести себя, если неизвестные запрашивают у них личные данные, коды от карт, предлагают что-либо купить или «сохранить» деньги на запасном счете», — добавил мэр города-героя.

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