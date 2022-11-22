Мэр Краснодара заявил, что первый проект приюта для собак изначально был «нежизнеспособен»

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Разработку проекта приюта для собак начали еще в мае 2021 года, но он не прошел экспертизу. Тогда за основу строительства взяли легковозводимые конструкции.

О проектировании приюта для собак доложил главе города Евгению Наумову на аппаратном совещании и. о. директора департамента городского хозяйства и ТЭК Дмитрий Мироненко.

«Это был пилотный проект. 26 ноября 2021 года документ зашел в госэкспертизу. Мы получили отрицательное заключение, так как кроме вольеров предусмотрены административные здания. После ряда рабочих совещаний было принято решение усилить их фундаментом», — рассказал Дмитрий Мироненко.

Муниципалитет снова зашел в экспертизу 13 октября — к первоначальному проекту добавили проект санитарно-защитной зоны. Понадобилось устранить еще два замечания, и после этого, 17 ноября, документы снова подали на экспертизу. Положительное заключение планируют получить до конца года.

«Получается, что с самого начала техническое решение проекта приюта было нежизнеспособно. Его необходимо было качественно проработать на первом этапе. Потратить на это лишний месяц и проработать все досконально. Не идти по легкому пути, а один раз сделать правильно, чтобы не делать несколько экспертиз. Еще раз акцентирую внимание, коллеги. На этом плохом примере прошу сделать вывод, как не надо действовать, если мы хотим достигнуть результата», — сказал Наумов.

После строительства приюта животных будут отлавливать и помещать туда на 26 дней. За это время специалисты проведут дегельминтизацию, вакцинацию и стерилизацию собак. После чипирования животных будут возвращать в прежнее место обитания.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее мэр Краснодара раскритиковал затягивание процесса проектирования приюта для собак.