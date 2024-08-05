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Мэр Краснодара возглавил медиарейтинг первых лиц столиц ЮФО в июле

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-krasnodara-vozglavil-mediarejting-pervyh-lits-stolits-yufo-v-iyule
Мэр Краснодара возглавил медиарейтинг первых лиц столиц ЮФО в июле
Евгений Наумов. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Рейтинг глав столиц Южного региона составили эксперты «Медиалогии».  Лидерами медиарейтинга в июле стали глава Краснодара Евгений Наумов, мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко и глава Волгограда Владимир Марченко.

Рейтинг составлялся по МедиаИндексу — показателю качественного состояния инфополя, формируемого СМИ вокруг персоны. Чем выше МедиаИндекс, тем более ярко и позитивно представлена персона в СМИ, тем позитивнее ее имидж.

В июле мэр Краснодара Евгений Наумов поднялся на одну строчку рейтинга и занял первое место, обойдя главу Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко. Мэр Волгограда Владимир Марченко сохранил «бронзу» рейтинга.

В июле Евгений Наумов упоминался в СМИ в контексте возобновления электроснабжения и подачи воды в домах на улицах Краеведа Соловьева и Крузенштерна. Также в СМИ писали о представленных Наумовым планах по развитию улично-дорожной сети города. Помимо этого, сообщали о том, что Наумов посетил свалку в хуторе Копанском, где произошел пожар. Также освещалась тема закупки 40 новых трамваев, сообщает «Медиалогия».

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