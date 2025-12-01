Мэр Краснодара: весной высадим новые деревья в сквере на улице Героя Яцкова

В соцсетях местных жителей возмутила вырубка дубов возле домов на аллее на улице Героя Яцкова. Краснодарцы предположили, что их убрали для очистки места под торговый павильон.

В ходе совещания в мэрии 1 декабря обсудили планы по санитарной рубке и обрезке деревьев на улице Героя Яцкова. По словам мэра Евгения Наумова, нельзя допустить, чтобы жители с детьми гуляли под высокими деревьями, которые могут упасть в любой момент.

«Местные жители любят Семейный бульвар за его тенистость и зелень. Весной вместо спиленных аварийных деревьев высадим новые. Видовой состав саженцев озеленители согласуют с горожанами», — рассказал Наумов в Telegram.

Также глава города поручил закрыть для посещения футбольную площадку в Московском микрорайоне до завершения ее капитального ремонта. Решение приняли после многочисленных жалоб местных жителей на состояние объекта. Его недавно приняли на баланс муниципалитета для полного обновления.

«Откроем доступ к современной спортплощадке на территории школы № 103. Чтобы ребята и во внеурочное время могли играть в футбол, баскетбол, заниматься легкой атлетикой», — заключил Наумов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в МЦУ Краснодара назвали причину вырубки деревьев на улице Героя Яцкова.

