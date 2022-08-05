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Мэр Краснодара: в городе нужно построить около 70 школ

Общество
05.08.2022 10:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-krasnodara-v-gorode-nuzhno-postroit-okolo-70-shkol
Мэр Краснодара: в городе нужно построить около 70 школ
Фото пресс-службы администрации Краснодара

С 2019 года в краевом центре построили уже 15 школ на 14 тыс. мест и 15 детсадов на 3,5 тыс. мест, сообщил глава Краснодара Андрей Алексеенко в интервью журналистам.

По словам мэра, чтобы решить проблему с нехваткой мест в образовательных учреждениях, в Краснодаре необходимо построить около 70 школ.

«Благодаря вниманию губернатора Кубани Вениамина Кондратьева и работе с федеральным центром мы получаем поддержку от Краснодарского края в плане финансирования строительства социальных объектов», — сказал Алексеенко.

Сейчас в краевой столице одновременно строят 12 школ и 26 детских садов. Их планируют ввести в эксплуатацию в 2023-24 годах.

С 1 сентября этого года учеников примут четыре новые школы на 5,2 тыс. мест. Они откроются на улицах Конгрессной, Автолюбителей, им. Адмирала Крузенштерна, а также в станице Старокорсунской, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в Краснодаре в новую школу на улице Адмирала Крузенштерна приняли более 1,6 тыс. детей.

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