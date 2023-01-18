Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Мэр Краснодара стал секретарем Краснодарского отделения партии «Единая Россия»

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-krasnodara-stal-sekretarem-krasnodarskogo-otdeleniya-partii-edinaya-rossiya
Мэр Краснодара стал секретарем Краснодарского отделения партии «Единая Россия»

Об избрании Евгения Наумова секретарем Краснодарского местного отделения «Единой России» сообщили 18 января.

Решение об избрании Евгения Наумова делегаты приняли на втором этапе XXXV Конференции Краснодарского местного отделения партии «Единая Россия». Ранее этот пост занимал Андрей Дорошев.

Кроме того, в рамках мероприятия прошла ротация местных руководящих партийных органов, сообщает пресс-служба отделения партии в Telegram.

Читайте также: первый вице-спикер ЗСК, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Николай Гриценко провел встречу с кубанскими журналистами в преддверии Дня Российской печати.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов продлил контракт и остался в зоне СВО
Экс-мэр Краснодара Евгений Первышов продлил контракт и остался в зоне СВО
Водитель грузовика погиб при столкновении с припаркованными машинами под Краснодаром
Водитель грузовика погиб при столкновении с припаркованными машинами под Краснодаром
Движение поездов в аэропорт Анапы могут запустить уже в 2023 году
Движение поездов в аэропорт Анапы могут запустить уже в 2023 году
Кинотеатру «Аврора» в Краснодаре планируют вернуть исторический облик
Кинотеатру «Аврора» в Краснодаре планируют вернуть исторический облик
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
  2. Самая короткая линия — прямая: размышления о разговоре Кондратьева с земляками
  3. Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
  4. Где в Краснодарском крае можно искупаться на Крещение
  5. «Заповедный объектив»: Кавказский заповедник приглашает принять участие в фотоконкурсе
  6. Мэрия Краснодара остановила незаконную вырубку деревьев в поселке Краснодарском
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях