Мэр Краснодара стал секретарем Краснодарского отделения партии «Единая Россия»
Политика
18.01.2023 13:13
Об избрании Евгения Наумова секретарем Краснодарского местного отделения «Единой России» сообщили 18 января.
Решение об избрании Евгения Наумова делегаты приняли на втором этапе XXXV Конференции Краснодарского местного отделения партии «Единая Россия». Ранее этот пост занимал Андрей Дорошев.
Кроме того, в рамках мероприятия прошла ротация местных руководящих партийных органов, сообщает пресс-служба отделения партии в Telegram.
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