Николай Гриценко встретился с журналистами Краснодарского края

Первый вице-спикер ЗСК, секретарь реготделения партии «Единая Россия» Николай Гриценко провел встречу с кубанскими журналистами в преддверии Дня Российской печати.

Он отметил, что представителей СМИ Краснодарского края всегда отличали талант и трудолюбие, но главное — ответственность за судьбу родного края. Они способствуют совершенствованию и повышению эффективности работы всех ветвей власти, консолидации общества и нравственных ценностей.

««Единая Россия» с первых дней СВО оказывает помощь военнослужащим и их семьям, жителям освобожденных территорий и вынужденным переселенцам. Под нашим ежедневным вниманием находятся семьи наших защитников», — сказал Гриценко.

Политик добавил, что на базе региональной общественной приемной «Единой России» начал действовать Центр поддержки семей военнослужащих. На сегодняшний день поддержку оказали уже почти 300 семьям, новогодние подарки получили почти 11,5 тыс. детей военнослужащих и вынужденных переселенцев.

В завершение встречи от Краснодарского реготделения партии «Единая Россия» представители ведущих СМИ Кубани получили памятные подарки. Благодарностью была отмечена и работа коллектива «Кубань 24». Секретарь регионального отделения «Единой России» отметил вклад телерадиокомпании в развитие социальных медиа Кубани.

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