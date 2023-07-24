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Мэр Краснодара: с 1 сентября двери откроет рекордное количество новых школ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-krasnodara-s-1-sentyabrya-dveri-otkroet-rekordnoe-kolichestvo-novyh-shkol
Мэр Краснодара: с 1 сентября двери откроет рекордное количество новых школ
Фото пресс-службы администрации Краснодара

В краевой столице с начала учебного года впервые заработают пять новых школ. Еще пять учебных заведений перестали быть филиалами и получили самостоятельный статус.

«До начала нового учебного года — чуть больше месяца. В разгаре — набор детей в школы и детские сады. С 1 сентября мы открываем рекордное количество школ — сразу пять. К рекордному количеству школ у нас рекордное внимание и особая ответственность. Вопрос комплектования учебных заведений поднял сегодня на аппаратном совещании», — написал мэр Евгений Наумов в Telegram.

В городе с 1 сентября учеников примут 105 школ, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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