Кондратьев: готовность образовательных учреждений проверяют в крае к новому учебному году

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам, что в крае положительно оценили готовность 123 учреждений образования в Сочи, Анапе, Кореновском, Тбилисском и Северском районах.

До 18 августа специалисты муниципальных комиссий проверят готовность более 3,2 тыс. зданий и территорий.

«В первую очередь специалисты проверяют, как соблюдаются меры безопасности. Это касается пожарной и антитеррористической защищенности. В этом году учреждениям выделили около 700 млн рублей на модернизацию систем видеонаблюдения и освещения, замену автоматической пожарной сигнализации. В современных условиях такие меры защиты необходимы, а требования безопасности должны безоговорочно соблюдаться», — сказал Вениамин Кондратьев.

Комиссии в течение месяца осмотрят 1 тыс. 244 школы, почти 1,5 тыс. детских садов, 424 учреждения допобразования, а также 109 техникумов и колледжей. Там проверят состояние гигиенического, медицинского и санитарно-эпидемиологического обеспечения и материально-техническую базу для спорта.

Всего на подготовку образовательных учреждений в этом году выделили 2,5 млрд рублей, из них 2 млрд рублей — из краевого бюджета. На эти средства сделают капитальный ремонт, обновят материально-техническую базу 640 организаций, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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