Мэр Краснодара рассказал об ужесточении мер борьбы с «серыми» мусорщиками

Глава краевой столицы Евгений Наумов 25 июля на совещании обсудил действия по борьбе с «серыми» мусорщиками.

Мэр отметил, что продолжается работа по конфискации транспортных средств, на которых мусор незаконно отвозят в пригород. Такие меры уже коснулись четырех машин.

«Понимаем, что наказание нужно усиливать. Поэтому, как и обговаривали ранее, будем вводить жесткие меры — изымать земельные участки. Закон нам это позволяет», — написал Евгений Наумов в Telegram.

Также Наумов поручил усилить контроль на придомовых территориях над тем, чтобы мусор не скидывали возле контейнерных площадок.

«Тут понадобится помощь УК и бдительных краснодарцев. Нам нужно ликвидировать не просто свалки, а само понятие «серые» мусорщики», — заключил глава Краснодара.

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