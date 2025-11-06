Мэр Краснодара рассказал, какую музыку слушал в студенческие годы

Глава краевой столицы Евгений Наумов 6 ноября стал гостем утреннего эфира на радио «Краснодар». Он поделился итогами своей трехлетней работы на посту главы города.

В эфире Евгений Наумов рассказал о разных сферах жизни города, но в первую очередь важно было поговорить о масштабной социальной стройке в Краснодаре.

«За три года 79 соцобъектов мы ввели в эксплуатацию — 26 школ, 49 детских садов, поликлиники, спортивные объекты. Это дорогого стоит, это огромный труд большой команды», — говорит Наумов.

Как отметил глава Краснодара, важно не только построить школы и детские сады, но и наполнить учреждения кадрами.

Евгений Наумов также рассказал и о других объектах. В порядок приводят учреждения культуры, чтобы дети могли заниматься танцами, изучать ремесла, учились петь и играть на музыкальных инструментах. За три года обновили 44 учреждения. Также реконструировали кинотеатр «Болгария» и культурно-досуговый центр «Горизонте».

Вопрос про пробки и дорожное строительство также не остался без ответа.

«Краснодар за 15 лет вырос в два раза, как любой крупный мегаполис, мы не в первый и не в последний раз сталкиваемся с проблемами нехватки пропускной способности уличной дорожной сети. Для этого строим новые дороги, утвердили программу «25/35». Это прорывная программа, более 150 млрд рублей выделили на ближайшие 10 лет», — рассказывает мэр.

Обсудили строительство новых трамвайных линий, зеленых зон, например, сквер Чепеги полностью благоустроен. Удалось сохранить и знаменитого Бегемота, любимца горожан. В Год защитника Отечества на пересечении улиц Постовой и Седина появится сквер Героев Отечества, его планируют открыть 9 декабря. Уточнили и про другие важные исторические объекты. В частности про реконструкцию Дома купца Лихацкого.

«Компания, которая выиграла торги, с большим профессиональным опытом. Сейчас сняли кровлю и всю лепку, которая несет историческую ценность. Сейчас она на хранении, потом на реставрации будет возвращена назад», — отметил глава.

На вопрос, чем глава города гордится за три года работы, Евгений Наумов ответил, что событийной площадкой на Обрывной. Ее открыли в этом году в День города.

«Классная история под открытым небом. Любые мероприятия на открытой площади можно проводить. Также бизнес подключился и парковую зону благоустроил за свои средства», — говорит Евгений Наумов.

Обсудили и работу с молодым поколением.

«Особая гордость — форум активистов движения «Пост № 1». Практически 50 команд со всей страны приехали на его проведение. Увеличиваем количество дней, чтобы детям больше было времени», — делится глава города.

Поговорили и о проекте «Школа с мэром», который запустили в начале июня.

«У детей столько эмоций, энергии, проектов. Часть мы уже реализовали, часть еще в реализации, но каждый доведем до конца», — подчеркивает мэр.

Были и личные вопросы, например, о музыкальных предпочтениях.

«В студенческие годы слушал Владимира Семеновича Высоцкого на даче. Все песни наизусть его до сих пор в голове. Также «Ласковый май», Юрий Шатунов, «Сектор Газа», — говорит Наумов.

Поговорили и о наставниках, которые повлияли на жизнь Наумова, а также об участниках проекта «Герои Кубани», которые сейчас пришли работать на муниципальную службу.

