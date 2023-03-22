Мэр Краснодара раскритиковал «визуальный бардак» на улице Ставропольской

Мэр Краснодара Евгений Наумов 22 марта провел совещание по вопросу внешнего состояния улицы Ставропольской.

Глава краевой столицы поставил задачу управлению торговли и бытового обслуживания систематизировать работу.

«Такого визуального бардака, как на этой, между прочим, одной из главных улиц города, терпеть не намерен», — подчеркнул Наумов.

Мэр отметил, что необходимо обозначить правила и контролировать работу коммерсантов, чтобы избежать визуального мусора.

«Если мы и дальше не будем замечать, как нестационарные торговые объекты чудесным образом превращаются в стационарные, то наша столица Кубани превратится в один большой визуальный мусор. Мы не имеет права этого допустить», — написал Наумов в Telegram.

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