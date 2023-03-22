Мэр Краснодара раскритиковал «визуальный бардак» на улице Ставропольской
Общество
22.03.2023 14:01
Мэр Краснодара Евгений Наумов 22 марта провел совещание по вопросу внешнего состояния улицы Ставропольской.
Глава краевой столицы поставил задачу управлению торговли и бытового обслуживания систематизировать работу.
«Такого визуального бардака, как на этой, между прочим, одной из главных улиц города, терпеть не намерен», — подчеркнул Наумов.
Мэр отметил, что необходимо обозначить правила и контролировать работу коммерсантов, чтобы избежать визуального мусора.
«Если мы и дальше не будем замечать, как нестационарные торговые объекты чудесным образом превращаются в стационарные, то наша столица Кубани превратится в один большой визуальный мусор. Мы не имеет права этого допустить», — написал Наумов в Telegram.
Читайте также: в Краснодаре попытаются разгрузить пробки из-за строительства подземного перехода к ККБ №2.
Популярные новости
- В Краснодаре начали готовить к запуску главный городской фонтан перед драмтеатром
- Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
- Пьяный водитель Mercedes протаранил четыре автомобиля и чуть не сбил пешехода в Крымске
- Вспышки в небе напугали жителей поселка в Краснодаре: что это было?
- Сборная Ирака по футболу отменила сбор в Сочи перед матчем с Россией
- Минобороны РФ рассказало об успехах мобилизованного снайпера из Краснодарского края