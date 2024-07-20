Мэр Краснодара раскритиковал работу УК, которые не пошли навстречу людям

Из-за аварии на электросетях без света и воды сутки оставались жители нескольких ЖК в районе улиц Краеведа Соловьева и Крузенштерна.

Люди отчаялись и вышли на улицу, мешая дорожному движению и требуя вернуть энергоснабжение. К 19:00 свет вернулся во все дома в районе указанных улиц.

«В последнее время мы все находились в режиме сильнейших нагрузок. И помогали друг другу справиться с возникшими проблемами. Но почему-то некоторые управляющие компании не пошли навстречу людям. Не хватило элементарных общения и заботы. В общем, будем разбираться в понедельник», — написал мэр Краснодара Евгений Наумов в Telegram.

Планируется собрание в мэрии вместе с жильцами, представителями управляющих компаний, сетевыми компаниями и контрольно-надзорными органами.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэр Краснодара приехал к жителям и пообещал остаться с ними на улице пока не дадут свет.