Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Мэр Краснодара раскритиковал работу УК, которые не пошли навстречу людям

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-krasnodara-raskritikoval-rabotu-uk-kotorye-ne-poshli-na-vstrechu-lyudyam
Мэр Краснодара раскритиковал работу УК, которые не пошли навстречу людям
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Из-за аварии на электросетях без света и воды сутки оставались жители нескольких ЖК в районе улиц Краеведа Соловьева и Крузенштерна.

Люди отчаялись и вышли на улицу, мешая дорожному движению и требуя вернуть энергоснабжение. К 19:00 свет вернулся во все дома в районе указанных улиц.

«В последнее время мы все находились в режиме сильнейших нагрузок. И помогали друг другу справиться с возникшими проблемами. Но почему-то некоторые управляющие компании не пошли навстречу людям. Не хватило элементарных общения и заботы. В общем, будем разбираться в понедельник», — написал мэр Краснодара Евгений Наумов в Telegram.

Планируется собрание в мэрии вместе с жильцами, представителями управляющих компаний, сетевыми компаниями и контрольно-надзорными органами.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэр Краснодара приехал к жителям и пообещал остаться с ними на улице пока не дадут свет.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях