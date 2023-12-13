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Мэр Краснодара призвал жителей отказаться от пиротехники в Новый год

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-krasnodara-prizval-zhitelej-otkazatsya-ot-pirotehniki-v-novyj-god
Мэр Краснодара призвал жителей отказаться от пиротехники в Новый год
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Глава краевого центра Евгений Наумов 13 декабря напомнил, что в новогодние праздники в городе не будет массовых мероприятий на площадях и салютов.

«Надеюсь, что вы воздержитесь от использования пиротехники. Только вместе мы сможем добиться главного результата — чтобы новогодние каникулы прошли спокойно», — написал он в соцсетях.

Мэр Краснодара отметил, что праздновать Новый год с фейерверками и хороводами на Главной городской площади будут, когда российские военные вернутся домой с победой.

До этого времени в краевой столице будут только локальные концерты и акции. С 15 декабря на улицы города выйдут праздничные трамваи и троллейбусы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в новогодние праздники в Краснодарском крае снова не будет массовых мероприятий. Об этом стало известно на заседании Оперативного штаба, Антитеррористической комиссии и координационного совещания по обеспечению правопорядка.

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