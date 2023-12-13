Мэр Краснодара призвал жителей отказаться от пиротехники в Новый год

Глава краевого центра Евгений Наумов 13 декабря напомнил, что в новогодние праздники в городе не будет массовых мероприятий на площадях и салютов.

«Надеюсь, что вы воздержитесь от использования пиротехники. Только вместе мы сможем добиться главного результата — чтобы новогодние каникулы прошли спокойно», — написал он в соцсетях.

Мэр Краснодара отметил, что праздновать Новый год с фейерверками и хороводами на Главной городской площади будут, когда российские военные вернутся домой с победой.

До этого времени в краевой столице будут только локальные концерты и акции. С 15 декабря на улицы города выйдут праздничные трамваи и троллейбусы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в новогодние праздники в Краснодарском крае снова не будет массовых мероприятий. Об этом стало известно на заседании Оперативного штаба, Антитеррористической комиссии и координационного совещания по обеспечению правопорядка.